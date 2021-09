Intesa Sp: con Sace 40 mln a Sacmi per progetti economia circolare

Milano, 7 set. (Adnkronos) - Intesa Sanpaolo e Sacmi, gruppo internazionale attivo nella fornitura di macchine e impianti per ceramica, packaging, food&beverage, hanno sottoscritto un accordo di finanziamento di 40 milioni di euro finalizzato al raggiungimento di specifici obiettivi di ricerca e sviluppo orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale dei processi produttivi. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia Green di Sace per l’80% dell’importo finanziato. L’operazione consiste in una linea di credito della durata di 8 anni caratterizzata da un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di precisi target in ambito di economia circolare.

“Il finanziamento – sottolinea Paolo Mongardi, presidente di Sacmi – si colloca, rafforzandola, all’interno della precisa strategia del gruppo di continuo miglioramento del profilo ambientale della propria offerta globale in risposta ad una domanda sempre più sensibile e conferma il forte impegno dell’azienda verso la sostenibilità e le tematiche Esg".

Richard Zatta, responsabile Global corporate della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, sottolinea che "l’economia circolare è fondamentale per uno sviluppo economico che generi un impatto ambientale e sociale positivo. L’operazione con Sacmi conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo per ridefinire le strategie d'impresa in chiave innovativa e sostenibile, assicurando il supporto finanziario per gli investimenti a sostegno del ridisegno del sistema industriale".