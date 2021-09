Il venture capital sta diventando grande, ma ha bisogno di nutrimento

C’è grande movimento nel mondo del venture capital, ma anche la necessità di un riordino normativo e di competenze. È quanto emerge da un convegno organizzato da Economy Group (“Il private capital come motore dello sviluppo”) che si è tenuto a Milano e che ha vissuto di diversi momenti. Uno di questi è stata la tavola rotonda dedicata proprio al tema del venture capital. Secondo l’amministratore delegato di Vertis Sgr Amedeo Giurazza, il vero problema è che in Italia «ci sono tante imprese interessanti su cui puntare, addirittura nell’ordine delle 6mila, ma sono pochi gli operatori di venture capital (non più di una trentina) e le risorse a disposizione sono pochissime».

In effetti, a voler guardare il bicchiere mezzo pieno, la situazione del venture capital in Italia, seppur in crescita, non è ancora molto brillante ma dà segnali importanti. Basti pensare che oggi si raggiungerà il miliardo investito, una cifra che è circa un settimo di quanto avviene negli altri paesi europei (senza provare neanche a mettersi a confronto con Uk o, peggio ancora, con gli Usa). «Oggi se guardiamo il livello europeo – spiega Stefano Peroncini, ad di Eureka! Venture Sgr – siamo in un ottimo periodo. È stato investito più nel primo semestre (47 miliardi) che in tutto lo scorso anno. L’Italia è lontana anni luce, inutile girarci attorno, ma siamo a un punto di svolta: dopo anni in cui si siamo arrabattati tra i 100 e i 200 milioni all’anno, oggi il venture capital vale circa un miliardo. E il segreto è uno solo: la nascita dei due fondi di fondi di Cdp Venture Capital Sgr e di Fare Venture della Regione Lazio».

Il problema, però, tornando per un istante pessimisti, è che nonostante circa 1.000 miliardi di patrimonio investibile nel nostro Paese, il venture capital è l’asset class su cui si scommette di meno. Si prendano le assicurazioni: hanno circa 600 miliardi di patrimonio investito ma quasi nulla in VC; le fondazioni bancarie hanno puntato il 42,82% delle risorse sul private equity e solo il 2,31% sul venture capital. Le casse di previdenza privata, che tutti invocano a gran voce, sono in totale 19 e di queste solo cinque hanno un patrimonio superiore ai 5 miliardi, per un ammontare complessivo di 89. Ebbene, se la maggioranza di queste risorse è andata sull’immobiliare, al venture capital è stato destinato circa lo 0,11%.

Eppure, investire sul venture capital vuol dire puntare sul futuro del Paese. Perché non si tratta di una “scommessa” per avere un ritorno economico quanto più alto possibile, ma di un asset class che investe nell’economia reale e che genera posti di lavoro, oltre che valore. Per Marco Gay, amministratore delegato dell’incubatore Digital Magics ma anche presidente di Anitec-Assinform, «il mercato del VC è fondamentale soprattutto nell’early stage e nel seed, cioè la parte iniziale della crescita delle start-up. Siamo pochi player italiani a puntare allo stadio iniziale delle aziende. Qui è vero che i soldi investiti non sono tantissimi, perché tipicamente il round è tra i 500 e gli 800mila euro, ma c’è la possibilità di avere del capitale di rischio che garantisce ritorni importanti. Noi abbiamo grande fiducia nella crescita del settore delle start-up perché siamo la cenerentola d’Europa e non potremo che evolverci. Importante, però, è che si crei un ecosistema in cui le aziende possono sentirsi a loro agio, senza che poi scappino a Londra o a Berlino dopo aver ricevuto capitali in Italia. Le 73 partecipazioni attive che abbiamo come Digital Magics occupano oltre 550 addetti, con realtà come Talent Garden che da sole ne impiegano quasi 200. E poi non va dimenticato che i settori innovativi, i cosiddetti digital enabler, cioè IoT, Ai, cloud, blockchain, crescono anno su anno mediamente del 30%. E sono i settori in cui l’ecosistema delle start-up opera principalmente. Senza contare che nei prossimi anni ci saranno oltre 40 miliardi di euro di risorse per corroborare il comparto».

Si può quasi dire, senza timore di smentita, che le start-up sono talmente radicate nell’ecosistema che l’investimento in questo tipo di aziende diventa una mission sociale che permette di creare nuovi posti di lavoro ad alta competenza. Certo, ci sarebbero esempi più virtuosi a cui guardare. «A New York – spiega Ciro Spedaliere, co-founder di Claris Ventures Sgr – è stato stanziato un miliardo di euro a supporto del comparto delle life science. Questi soldi sono stati divisi in diversi filoni: uno è quello per finanziare la ricerca della scoperta di nuove molecole o prodotti; un altro è quello destinato alle start-up; un altro ancora è dedicato a finanziare gli stage degli studenti all’interno di queste imprese; un’altra parte ancora è per incentivare le aziende a insediarsi nel territorio della città di New Tork e un’ulteriore fetta è per laboratori condivisi, visto l’elevatissimo costo dei macchinari per la ricerca e lo sviluppo di soluzioni nel life science o per gli incubatori».

E in effetti, come ha ricordato Giurazza in conclusione del suo intervento, sarebbe anche ora di impegnare le risorse pubbliche per incentivare la ricerca e l’innovazione e non per lanciarsi nell’ennesimo salvataggio di realtà decotte come Alitalia, Mps o Ilva.