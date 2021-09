Ferretti Group: risultati semestrali 2021 in crescita e 5 nuovi modelli

Il Cannes Yachting Festival torna in presenza – dal 7 al 12 settembre – e Ferretti Group si presenta in grande stile, con una straordinaria flotta di 23 magnifici yacht fra cui 5 novità per i marchi Riva, Pershing, Ferretti Yachts e Wally.

Nell’incantevole cornice della Costa Azzurra debuttano in anteprima mondiale cinque barche fantastiche, sintesi inarrivabile di stile e design, comfort e vivibilità, innovazione tecnologica e performance. Si tratta di Riva 68’ Diable, Riva 76’ Perseo Super, Pershing 6X e Wally WHY200, ai quali si affianca il maestoso Ferretti Yachts 1000, il modello più grande mai costruito dal Cantiere di Cattolica.

Grande interesse per la presentazione dell’avanzamento del Full Custom 101 Wally, prodotto a Forlì, il cui varo è pianificato per il prossimo anno, per l’attesissimo lancio della nuova flotta a vela, composta da tre modelli 110, 130 e 150 semi-custom, e per il nuovo 58wallypower, uno dei sei nuovi progetti firmati Ferretti Group al fianco di Riva 102, Riva 130, Custom Line 140, Ferretti Yachts 780 e Pershing TØ.

La 43° edizione della kermesse, punto di riferimento in Europa per giornalisti e operatori del settore, si è aperta anche quest’anno con l’annuale conferenza stampa del Gruppo, durante la quale l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group, ha illustrato i principali risultati economici conseguiti nel corso dei primi 6 mesi del 2021.

Ferretti Group chiude la semestrale con risultati eccellenti: nei primi sei mesi del 2021i ricavi hanno toccato i 457 milioni di euro, in crescita del 78% rispetto al primo semestre del 2020 quando avevano raggiunto i 258 milioni di euro, pari al 75% del valore full year del 2020 che si era chiuso, a 611 milioni di euro. L’EBITDA si attesta a 53 milioni di euro, arrivando quasi a quadruplicare il valore ottenuto nello stesso periodo del 2020 (13,5 milioni di euro). L’utile sale a quota a 23 milioni di euro (2,6 milioni nel primo semestre 2020) e arriva a superare la cifra raggiunta a chiusura d’anno nel 2020, pari a 22 milioni di euro.

A giugno 2021 l’order intake ha raggiunto un valore di 493 milioni di euro, rispetto ai 181 milioni rilevati a giugno 2020, facendo lievitare il portafoglio ordini a quota 817 milioni.

Il Gruppo porta avanti il piano investimenti come core asset della propria linea strategica. Nel solo triennio 2018-2020 sono stati investiti in sviluppo prodotto e capacità industriale oltre 200 milioni di euro, che hanno permesso di procedere a ritmo spedito nel rinnovamento della gamma con il lancio di 23 nuovi modelli.

“Nello sport è l’anno dell’Italia, nella nautica il campione è Ferretti Group, che sta impressionando tutti con barche strepitose e numeri da record. Davvero non c’è momento migliore per tornare a Cannes in presenza, con una super flotta di 23 yacht e 5 anteprime mondiali che raccontano meglio di ogni parola la nostra applicazione verso la bellezza e la performance” - ha dichiarato l’Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato di Ferretti Group – Anche la matematica è dalla nostra parte: i numeri dei primi sei mesi sono clamorosi e descrivono una crescita poderosa che premia una strategia industriale votata all’innovazione perenne. Basti pensare che nel solo triennio 2019 -2021 abbiamo presentato 23 nuovi modelli seriali e semi-custom, e ne lanceremo nel prossimo triennio, rinnovando la gamma di tutti i nostri brand. Ci aspetta un fine anno clamoroso!”.