Covid: cabina regia e Cdm ancora in stand-by, ipotesi dl unico Pa e privati

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Nulla di deciso. La cabina di regia e il Consiglio dei ministri chiamati a decidere dell'estensione del green pass restano ancora in stand-by: al momento in agenda non figura alcuna convocazione. Ma se fonti di Palazzo Chigi ieri escludevano una riunione e un Cdm già in settimana, oggi la partita appare aperta. Con l'ipotesi, concreta, di un dl unico da adottare sia per i lavoratori della Pubblica amministrazione che ai dipendenti del settore privato. "Nulla è ancora deciso", trapela dai ministeri più vicini al dossier. Ma la possibilità di un testo unico, caldeggiata in primis dal ministro della Pa Renato Brunetta, al momento non viene esclusa.