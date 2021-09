Roma, 7 set. (Adnkronos) - "Ritirati emendamenti maggioranza. A seguito di ciò il governo ha detto che non ci sarà fiducia e si potrà discutere in aula il decreto green pass. Mi sembra doveroso per un minimo rispetto al Parlamento". Lo scrive in un tweet il leghista Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio di Montecitorio.