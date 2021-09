Reggio Emilia, 7 set. (Adnkronos) - Altre due defezioni nel ritiro azzurro in vista della gara con la Lituania di domani. A causa dell’affaticamento muscolare che lo rende indisponibile per la gara di domani, Ciro Immobile ha fatto rientro al club di appartenenza; anche Lorenzo Insigne, per motivi personali, ha salutato il gruppo per rientrare a Napoli questa sera.