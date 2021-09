Calcio: Manchester City squadra costata di più, Juventus settima

Roma, 7 set. - (Adnkronos) - Il Cies, l'osservatorio sul calcio internazionale, ha stilato una classifica tenendo conto delle spese sostenute per assemblare le squadre dei principali campionati europei, nel quale spicca la leadership economica della Premier League. Le due squadre di Manchester, City e United nell'ordiine, sono infatti al primo e al secondo posto della graduatoria, entrambe ben oltre il miliardo di euro alla voce 'calciatori acquistati'. Sul podio sale anche il Paris Saint Germain (939 mln) che si lascia alle spalle Real Madrid (787), Chelsea (780) e Liverpool (672). Per le italiane presente solo la Juventus nella top ten, al settimo posto con 657 milioni investiti in cartellini.