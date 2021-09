Calcio: Insigne, 'conosciamo la nostra forza, torneremo a toglierci soddisfazioni'

Reggio Emilia, 7 set. -(Adnkronos) - "Critiche? Io non ho letto i giornali ma sicuramente qualcuno avrà detto qualcosa... Ma noi conosciamo la forza del gruppo che abbiamo creato, dobbiamo solo continuare a lavorare e a toglierci delle soddisfazioni". Così l'attaccante della Nazionale Lorenzo Insigne in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lituania per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Gli azzurri sono reduci da due pareggi con Bulgaria e Svizzera. "Non siamo stati precisi sottoporta nelle ultime gare, ma dobbiamo stare tranquilli -assicura il capitano del Napoli-. Non bisogna buttarsi giù per non aver fatto i gol. Dispiace non aver vinto ma non bisogna nemmeno creare troppo casino. Domani sono convinto che faremo un'altra grande prestazione e faremo gol".