Altro che pre-pandemia, per il mercato dei capitali serve un nuovo inizio

Esattamente che cosa significa pensare di tornare ai valori del 2019? Quando si parla di economia, il fatto di guardare quasi con nostalgia a due anni fa significa avere la memoria corta. Possiamo forse dimenticare il refrain sulla crescita che non c’è, sulla stagnazione, sull’inflazione ferma al palo, su un intero ecosistema europeo che arrancava? La pandemia, drammatica, gigantesca catastrofe, ha costretto a ripensare pezzi importanti del nostro tessuto produttivo e imprenditoriale. E il private debt non fa eccezione, come è stato ampiamente dimostrato dal convegno “Il private capital come motore dello sviluppo” organizzato da Economy Group. «Non possiamo pensare che il nostro comparto sia uguale a quello di due anni fa – ha concluso i lavori Anna Gervasoni, direttore generale di Aifi -: la pandemia ci ha dato l’opportunità di cambiare prospettiva. Abbiamo bisogno di cifre più grandi, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare la raccolta e il modo in cui ci rivolgiamo ai nostri possibili obiettivi. Prendiamo, ad esempio, la sostenibilità: oggi non si può pensare di fare una due diligence senza guardare con attenzione ai temi ambientali ed ESG».

L’Italia è un pezzo d’Europa particolare che, forse per la prima volta dal dopoguerra, si trova in una situazione vantaggiosa: cambiare il framework, ovvero la prospettiva entro cui si muovono tutte le azioni. E dunque, via libera a un nuovo approccio con gli imprenditori che sanno come fare la loro parte ma che devono essere guidati, aiutati e finanziati. «Grazie al governo – aggiunge la Gervasoni – abbiamo la possibilità di cambiare tutto. Dobbiamo modificare le regole del gioco, mettere meno burocrazia, aiutare l’economia a fare meglio le proprie attività».

Siamo, dunque, a un momento di svolta. Ma attenzione anche a indulgere con i facili entusiasmi. Jean Ergas, oggi Chief Economist at Tigress Financial Partners ma con un lunghissimo curriculum tra Italia, Svizzera e Usa, ha provato a fare ordine in un momento in cui sembra che tutti i capisaldi siano andati a ramengo. «Stiamo uscendo – ha spiegato Ergas – da un momento molto forte di choc. Ora dobbiamo avviare quella transizione che ci riporta a uno stato normale. Abbiamo sostanzialmente vissuto una sospensione delle regole democratiche, con regole imposte tramite decreto. Questo è un punto molto sottovalutato, perché non è banale capire come ci approcceremo al futuro. Dal punto di vista economico c’è una spaccatura molto netta tra economie avanzate ed emergenti, con una progressiva tendenza al localismo e una diminuzione del cross-border. A mio avviso, il virus continuerà a dettare l’agenda anche nei mesi a venire, seppur senza tornare a uno scenario analogo a quello del 2020. Bisogna però iniziare a capire che cosa succederà. I tassi d’interesse dovranno per forza di cose risalire, ma questo succederà in maniera improvvisa, non graduale».

Secondo Ergas, molto cambierà in futuro. La divisione delle asset class rispetto al pil globale, ad esempio, muterà: oggi il capitale privato è predominante, ma non è detto che lo sarà anche in futuro. Soffermandosi sull’Italia, c’è qualche ulteriore domanda che ci si deve fare. «Il Paese – ha concluso Ergas – ha un settore privato che viene valutato come AAA, ma il debito è appena un gradino sopra l’investment grade, al di sotto del quale si diventa vittime della speculazione. E questo esclusivamente perché l’Europa sta garantendo per l’Italia. Per il futuro mi aspetto che scendano in campo grandi attori, come nel caso dei fondi pensione. I quali aumenteranno il ticket d’ingresso e anche la durata dell’investimento».