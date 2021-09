Afghanistan: Del Mastro (FdI), 'M5s presentava mozioni su ritiro'

Roma, 7 set (Adnkronos) - "Dobbiamo aprire una fase di profonda revisione critica di tutti i nostri ragionamenti. Il M5s si beava di essere primo firmatario di una mozione per il ritiro dall'Afghanistan e il sottosegretario Manlio Di Stefano tuonava, come Nato abbiamo deciso di lasciare l'Afghanistan, è una vittoria del M5s. Quell'inferno è una vittoria del M5s". Lo ha detto Andrea Del Mastro Delle Vedove, di FdI, in aula alla Camera sull'Afghanistan.