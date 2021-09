Sicilia: minacce a Musumeci, domani Comitato Ordine e Sicurezza a Catania

Palermo, 5 set. (Adnkronos) - Si riunirà domani, presso la Prefettura di Catania, il Comitato per l'ordine e la sicurezza, dopo l'atto intimidatorio al governatore Nello Musumeci. Sul caso il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi ha convocato per domani mattina il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. In un pacco sui binari delle ferrovia, poi fatto brillare, c'era un ordigno rudimentale. Nella stessa zona gli investigatori hanno trovato un biglietto di minacce rivolto al presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.