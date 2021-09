Scuola: Suor Alfieri, 'no mascherine in classi non vaccinati? Si rimandi ad autonomia scolastica'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - Mascherine abbassate nelle classi dei non vaccinati? "Bisognerebbe rimandare all'autonomia scolastica", risponde all'Adnkronos suor Anna Monia Alfieri e prosegue: "In questi mesi in Lombardia sono state fatte centinaia di ore di tavoli per garantire il distanziamento" possibile anche attraverso accordi con le paritarie. "Quanto ci vuole per i dirigenti scolastici a mettere i ragazzini in aula distanziati?".