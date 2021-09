Rdc: Renzi, 'spero ci pensi Draghi, sennò parola a cittadini con referendum'

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "Sul reddito di cittadinanza confesso un certo stupore su Salvini che è per abolirlo visto che votò per introdurlo...E mi colpisce anche l'atteggiamento del Pd che alle elezioni aveva detto no al reddito di cittadinanza. Spero ci pensi Draghi, altrimenti arriverà il referendum e chiederemo ai cittadini se vogliono continuare a dare soldi per il reddito di cittadinanza". Così Matteo Renzi a Coffee Break su La7.