Rallenta la produzione cinese, dopo 18 mesi forti

C’è una nuova ruga nella ripresa economica della Cina, che fino a qualche tempo fa sembra liscia-liscia: i dati usciti mercoledì hanno mostrato che l'attività manifatturiera cinese si è ridotta in agosto per la prima volta dall'aprile 2020.

Sembra che l'economia cinese stia finalmente perdendo vapore dopo aver superato quella dei suoi rivali durante la pandemia: un sondaggio ampiamente seguito sull'attività manifatturiera - che chiede ai dirigenti di fabbrica quanto sono stati impegnati rispetto al mese precedente - ha mostrato che l'attività nelle fabbriche cinesi si è ridotta per la prima volta dalle prime fasi della pandemia. E non è il primo segno di difficoltà del paese: la Cina sta anche lottando con una domanda di esportazione più debole, un'impennata dei prezzi delle materie prime, e un settore immobiliare in rallentamento - tutte cose che stanno ostacolando l'attività economica .

Diverse banche d'investimento hanno recentemente tagliato le loro previsioni di crescita per la Cina, e i dati di mercoledì potrebbero portare ancora più declassamenti. Questa non è una buona notizia per le azioni cinesi, che sono già sotto pressione a causa del sempre più intenso giro di vite del governo sulle industrie in più rapida crescita del paese. Basta guardare il popolare indice composto dai più grandi 300 titoli cinesi: è in calo del 7% finora quest'anno, anche se i mercati azionari statunitensi ed europei flirtano con i massimi storici.

La Cina potrebbe rallentare, ma l'attività manifatturiera nella zona euro è in pieno boom a tassi quasi record. Il problema è che le fabbriche della regione sono tra i maggiori emettitori di anidride carbonica, insieme alle centrali elettriche a combustibile fossile e all'industria dei trasporti. L'Unione europea sta cercando di fare qualcosa al riguardo, con un sistema "cap and trade" in atto per limitare le emissioni nelle industrie inquinanti. Ma le aziende possono ancora superare il loro limite comprando "quote" dal mercato del carbonio dell'UE, e lo stanno facendo: il prezzo delle quote di carbonio ha raggiunto un livello record questa settimana.