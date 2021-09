Quante cose ancora non sappiamo sulle specie viventi

Mentre le nazioni del mondo si preparano a fissare nuovi obiettivi per proteggere la biodiversità, i ricercatori di Yale hanno identificato dove le lacune dei dati continuano a limitare le decisioni di conservazione efficaci.

In un nuovo studio, un team di ricercatori ha creato mappe e valutato le tendenze regionali su quanto bene i dati sulle specie esistenti siano in grado di rappresentare la distribuzione di 31.000 vertebrati terrestri in tutto il mondo e quindi contribuire a informare le politiche e le azioni per sostenere la biodiversità e i suoi benefici.

"Queste mappe evidenziano le opportunità più gratificanti per gli scienziati cittadini, e le agenzie governative, e gli scienziati per sostenere il monitoraggio della biodiversità e contribuire a colmare le lacune critiche di conoscenza", ha detto Walter Jetz, professore di ecologia e biologia evolutiva e dell'ambiente, direttore del Yale Center for Biodiversity and Global Change (BGC), e autore senior del documento. Lo studio è stato pubblicato il 10 agosto nella rivista PLOS Biology.

La necessità di tali informazioni è critica in quanto i leader ambientali e politici continuano a creare strategie per proteggere la diversità delle specie in tutto il mondo come parte della Convenzione sulla diversità biologica, un trattato internazionale con lo scopo di conservare e gestire la biodiversità globale che sta valutando i progressi verso tali obiettivi.

Jetz e il suo team hanno creato uno degli strumenti chiave utilizzati dai leader mondiali per monitorare, ricercare e creare politiche che proteggono le specie in tutto il mondo - la Mappa della vita. Nel nuovo studio, i ricercatori presentano un quadro per aiutare a individuare dove è più necessario un ulteriore monitoraggio. Mentre c'è stato un aumento nettissimo nella quantità di dati raccolti sulle specie di vertebrati negli ultimi 20 anni, essi trovano, non tutti questi dati hanno prodotto nuove intuizioni sulla biodiversità. Per esempio, i dati sulle specie di uccelli condivisi da scienziati cittadini e altri tendono ad essere ridondanti a causa della popolarità di alcune specie che si trovano comunemente in aree altamente popolate. La maggior parte dei nuovi dati raccolti sugli uccelli provengono dalle stesse specie e dagli stessi luoghi.

L'analisi è stata condotta da Ruth Oliver di Yale, ricercatore associato presso il Center for Biodiversity and Global Change, Jetz, e colleghi. Allarmante, lo studio trova che i dati critici per caratterizzare la biodiversità in molti paesi si sono livellati o, in alcuni casi, addirittura diminuiti. Secondo l'analisi, il 42% dei paesi ha informazioni inadeguate sulla biodiversità dei vertebrati e non ha visto aumentare o diminuire la copertura dei dati. Solo il 17% dei paesi ha raggiunto una copertura di dati sufficiente e ha anche visto un aumento di nuove informazioni sulle specie.

"Speriamo che il nostro lavoro, che quantifica l'enorme valore complementare delle osservazioni della biodiversità sottorappresentata, possa sostenere una raccolta di dati più efficace in futuro", ha detto Oliver. "È incredibile quanto ancora non sappiamo delle specie conosciute su questo pianeta". Mentre gli indici utilizzati nello studio sono stati usati per dimostrare la diversità biologica dei vertebrati terrestri, possono essere facilmente aggiornati quando nuovi dati diventano disponibili ed estesi ad altri taxa, come le specie marine e invertebrate. Questo lavoro è sostenuto dal team di Map of Life e i risultati sono disponibili per l'esplorazione su mol.org/indicators/coverage.