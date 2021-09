Pregiudizi sulle donne, ma l’umorismo le aiuterà

L’ultima ricerca sui pregiudizi di genere negli Stati Uniti condotta dall’Università di Yale è chiara: alle donne sul posto di lavoro - e nella vita più in generale - viene ancora detto che non dovrebbero negoziare troppo o essere assertive. Dovrebbero concentrarsi sulla simpatia e sull'esprimere la loro natura materna aiutando gli altri. Non dovrebbero parlare a voce troppo alta o in modo autoritario. La lista continua.

Taly Reich, professore associato di marketing al Yale School of management, dice che tale ricerca è importante: per risolvere i problemi di bias bisogna prima capire dove e in quali forme appare. Ma ad un certo punto, dice, aveva visto abbastanza: "Ero stanca di tutti questi documenti su come le donne hanno sempre torto", dice, in un articolo sul magazine on-line dell’Università. "Mi faceva sentire impotente, così ho cercato attivamente di capire se ci sono situazioni in cui le donne non vengono penalizzate semplicemente per il fatto di essere donne".

La caccia si è rivelata fruttuosa. In uno studio co-autore con Sam Maglio dell'Università di Toronto e lo studente di dottorato Yale SOM Alexander Fulmer, Reich ha scoperto che le donne che sanno usare l’ironia e fare battute di spirito sono trattate con più indulgenza degli uomini in ambienti in cui la connessione con altre persone è l'obiettivo primario.

"Si può usare l'umorismo per connettersi con le persone, per l'auto-esaltazione, per il potere. Ha permesso alle persone che abbiamo intervistato di proiettare sulla situazione qualsiasi stereotipo che hanno sulle donne o sugli uomini".

L'umorismo fornisce una visione della complessità degli stereotipi di genere, dice Reich.

"La cosa bella dell'umorismo è che può essere usato in una varietà di modi e per una varietà di obiettivi", dice Reich. "Puoi usarlo per connetterti con le persone, puoi usarlo per migliorare te stesso, puoi usarlo per il potere, e così ha permesso alle persone che abbiamo intervistato di proiettare qualsiasi stereotipo che hanno sulle donne o sugli uomini sulla situazione di cui stavano leggendo".

I ricercatori hanno iniziato presentando ai partecipanti la storia di un primo appuntamento andato male. Alcuni sono venuti a conoscenza di uno scenario in cui una donna scherza tutta la notte nonostante le indicazioni che l'uomo con cui sta non si diverte con le battute; se ne va dopo il primo drink. I ruoli di genere sono invertiti nell'altro scenario, presentato ad altri partecipanti: l'uomo scherza tutta la notte nonostante una mancanza di interesse da parte del suo appuntamento, una donna, e poi lei se ne va dopo il primo drink.

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto quanto grande fosse l'errore che pensavano che il barzellettiere avesse fatto e quanto competente e simpatico pensavano che lui o lei fosse. In media, i partecipanti che hanno sentito parlare di una donna che ha ripetutamente fallito con l'umorismo al primo appuntamento hanno detto che aveva fatto un errore con una grandezza di 3 su una scala di 7 punti; per gli uomini, l'errore è stato giudicato significativamente più grande 4 sulla scala di 7 punti. Le donne sono state anche percepite come più competenti e piacevoli sulla scia di un errore di umorismo.

Successivi esperimenti che utilizzano variazioni dello scenario, ad esempio rappresentando coppie dello stesso sesso, hanno confermato che le donne hanno maggiori probabilità di essere giudicate con indulgenza in questa situazione. Dietro a questo risultato c'è un pregiudizio favorevole che le persone hanno sulle donne, dice Reich: che sono più attente alle altre persone e meno interessate all'avanzamento individuale. L'umorismo che hanno distribuito in queste date è stato colorato da questo pregiudizio; è stato visto come uno sforzo, anche se fallito, per avanzare obiettivi comuni. L'umorismo utilizzato dagli uomini era invece tinto da stereotipi sull'auto-avanzamento; i loro sforzi non erano visti come una corrispondenza appropriata con il contesto comunitario di un appuntamento.

Le studentesse, preoccupate per i pregiudizi, hanno chiesto a Reich se dovrebbero evitare le battute durante le presentazioni. La risposta breve è: no, non se sembra naturale.

D'altra parte, le donne dovrebbero sentirsi più a loro agio nell'usare l'umorismo, e anche nel fare errori con umorismo. Reich insegna in un corso di public speaking e ha notato che le studentesse, preoccupate per i pregiudizi, le hanno chiesto se devono evitare le battute durante le presentazioni. La risposta breve è: no. "Se siete inclini ad usarle ma avete paura di fallire, allora non dovreste essere così preoccupati", dice. "Non so esattamente come dirlo, ma forse è questo: uomini, prestate più attenzione al vostro pubblico; donne, impazzite".