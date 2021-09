Pd: nessuna modifica su data congresso, letta in carica fino a marzo 2023

Roma, 6 set. (Adnkronos) - "La data di scadenza del mandato dell’attuale Segretario nazionale rimane immutata (17 marzo 2023), così come i termini e le modalità di indizione del nuovo congresso per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea". Lo puntualizza il Pd in una nota della segreteria dem.

"Sulla modifica della norma dello Statuto del Partito Democratico concernente la scadenza del mandato del Segretario e dell’Assemblea nazionale, si leggono interpretazioni del tutto fantasiose e prive di qualsiasi ancoraggio alla realtà - si legge nella nota - Molto semplicemente, il testo dell’articolo dello Statuto che disciplina la 'durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale' è rimasto del tutto identico, tranne che per la modifica della numerazione dei commi a cui si fa rinvio per disciplinare il caso di cessazione anticipata dal mandato, necessaria per adeguare lo Statuto a precedenti modifiche statutarie".