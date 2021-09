Lavoro: Confindustria Brescia, cerchiamo acquirente stabilimento Timken e soluzione per 106 dipendenti (2)

(Adnkronos) - “Il lavoro è il nostro centro di attenzione. L’obiettivo è assicurare un futuro professionale a questi lavoratori e una nuova vita a questo sito produttivo", sottolinea il presidente di Confindustria Brescia, Franco Gussalli Beretta, che prosegue: "Ci aspettiamo che Regione Lombardia, visti anche i progetti di finanziamento di piani di formazione utili al ricollocamento dei lavoratori recentemente varati, possa assumere un ruolo centrale in questa vicenda, favorendo un Protocollo d’intesa tra le parti coinvolte"-

"Il tessuto economico della Val Trompia, e più in generale di Brescia, è solido e dinamico, ci troviamo di fronte ad una crisi aziendale frutto solo della decisione di un grande gruppo internazionale, per questo motivo sono comunque fiducioso in una soluzione positiva della vicenda", conclude Gussalli Beretta.