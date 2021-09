Green pass, Giorgetti "Prevedo estensione, misura di garanzia"

MILANO (ITALPRESS) - "Prevedo un'ulteriore estensione" del green pass. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. "Una cosa è certa - ha aggiunto- con la ripresa delle attività economiche dobbiamo garantire condizioni di sicurezza e queste esigono che chi frequenta luoghi affollati deve dare garanzie di non contagiare nessuno. Il green pass è una misura che va esattamente in questa direzione". Quanto al reddito di cittadinanza, secondo il ministro "dobbiamo cominciare a ragionare di lavoro di cittadinanza. La Costituzione italiana recita che è il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Lo sforzo è di trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza" (ITALPRESS). bla/ads/red 06-Set-21 12:26