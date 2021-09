Gli americani tornano in palestra e Peloton perde colpi

Peleton, il colosso americano del fitness, ha riportato risultati peggiori del previsto la scorsa settimana, dato che la devozione del suo pubblico all'ultima moda del fitness ancora una volta si è esaurita.

Con le palestre di nuovo aperte lo scorso trimestre, le attrezzature per l'esercizio a casa sono cadute in disgrazia e la crescita delle entrate di Peloton è scesa drasticamente. Questo, insieme ai costi di un costoso richiamo dei tapis roulant, ha visto l'azienda registrare una perdita maggiore del previsto. Non era ottimista nemmeno per questo trimestre: Peloton ha appena tagliato il prezzo delle sue cyclette di circa il 20% nel tentativo di riportare i clienti sulle sue selle, e sposterà il suo business verso i meno redditizi tapis roulant. Ed è una buona cosa che a Peloton piaccia sentire il bruciore, perché questa classe non è ancora finita: l'azienda ha anche rivelato di aver trovato un problema con il modo in cui ha valutato il suo inventario. Questo non cambierà nessuno dei suoi precedenti rapporti finanziari, ma è destinato a far sudare gli investitori...

Peloton ha avuto una corsa incredibile nel 2020, con le sue azioni che sono aumentate di oltre il 400% come le persone hanno preso a esercitare a casa durante il blocco. Ma le azioni della società sono crollate di quasi il 10% venerdì dopo i risultati deludenti, che è solo un altro crampo doloroso in un anno pieno di loro: Peloton ha perso più del 30% del suo valore quest'anno.

Ancora peggio, Peloton - che fino all'anno scorso aveva il mercato del "fitness connesso" tutto per sé - ora deve andare punta a punta con artisti del calibro di Hydrow, Tonal e Mirror, di proprietà di Lululemon. E questi cesellati rivali stanno già iniziando a spingere Peloton ai suoi limiti: il taglio dei prezzi delle cyclette della scorsa settimana è stato il secondo in meno di un anno, e l'azienda ha speso quasi tre volte tanto in vendite e marketing lo scorso trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.