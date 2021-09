F1: Hamilton saluta Bottas, 'il miglior compagno mai avuto'

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Sono straordinariamente fiero di aver lavorato accanto a Valtteri Bottas negli ultimi 5 anni. Insieme abbiamo fatto parte di una squadra che ha vinto 4 campionati Costruttori e ci siamo motivati l'un l'altro, per continuare a spingere durante gli alti e bassi. È stato il miglior compagno di squadra col quale abbia avuto il piacere di lavorare". Con queste parole Lewis Hamilton saluta Valtteri Bottas nel giorno dell'ufficialità del suo passaggio all'Alfa Romeo dalla prossima stagione.

La tua velocità e resilienza sono state straordinarie, però dove svetti, per me, davvero è nell'essere umano che sei -aggiunge l'inglese della Mercedes su Instagram-. Sei più grande di quanto non pensi e so che ti aspetta un futuro luminoso. Grazie Valtteri per tutto il supporto e i contributi straordinari a questa squadra. Ci mancherai. Ti auguro il meglio per i tuoi futuri impegni. Finiamo forte questa stagione e conquistiamo l'ottavo titolo per il team".