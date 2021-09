Dimmi dove abiti, e ti dirò quanti anni vivrai bene

Gli anziani che vivono in quartieri meno avvantaggiati diventano disabili circa due anni prima delle loro controparti in quartieri più ricchi, secondo un nuovo studio di Yale.

I risultati, pubblicati il 23 agosto sulla rivista JAMA Internal Medicine, gettano nuova luce sul ruolo che l'ambiente gioca nel processo di disabilitazione. I dati indicano anche un effetto tangibile del razzismo strutturale sulla vita degli anziani americani, hanno detto i ricercatori.

Per lo studio, i ricercatori hanno seguito un gruppo di 754 persone non disabili che vivono nel Connecticut centro-meridionale dal 1998 al 2020. Tutti i partecipanti avevano 70 anni o più all'inizio dello studio. Sono stati intervistati ogni mese sulla loro capacità di condurre quattro attività essenziali della vita quotidiana: fare il bagno, vestirsi, camminare e trasferirsi da una sedia senza assistenza.

"Abbiamo seguito queste persone anziane che vivono in comunità dalla fine degli anni '90, cercando di capire i fattori che permettono alle persone di mantenere la loro indipendenza quando invecchiano", ha detto il dottor Thomas M. Gill, professore di medicina geriatrica della Humana Foundation a Yale e ricercatore principale dello studio. Gill e i suoi collaboratori hanno pubblicato più di 120 studi sui fattori individuali che contribuiscono alla disabilità, tra cui la mancanza di mobilità e le lesioni legate alle cadute. "Ma fino ad ora, non abbiamo prestato molta attenzione all'ambiente in cui vive una persona anziana, più in generale", ha detto Gill. "Per esempio, in che modo vivere in un quartiere svantaggiato influenza il processo di disabilitazione?".

Per fare questo, i ricercatori hanno analizzato i loro dati con l'Area Deprivation Index, una misura socioeconomica basata sul censimento di 17 indicatori di istruzione, occupazione, qualità degli alloggi e povertà che può identificare i quartieri svantaggiati fino al livello di codice postale a nove cifre. L'Area Deprivation Index è stato sviluppato da ricercatori dell'Università del Wisconsin.



Gill e il suo team hanno scoperto che, in media, una persona di 70 anni in un quartiere svantaggiato ha mantenuto la propria indipendenza per 12,3 anni in più. Ma una persona di 70 anni in un quartiere più avvantaggiato è rimasta indipendente per una media di 14,2 anni in più.

I ricercatori hanno detto che ci sono molti possibili fattori che contribuiscono alla disparità tra quartieri avvantaggiati e svantaggiati. Essi includono l'accesso a cure mediche di qualità, la disponibilità di cibo nutriente, la condizione dei marciapiedi locali, l'accesso al trasporto pubblico, e lo stress legato alla criminalità o alla violenza del quartiere in alcuni luoghi.

"Speriamo di poter portare la nostra ricerca al livello successivo e determinare alcuni dei meccanismi coinvolti, compreso il razzismo strutturale", ha detto Gill. "I quartieri svantaggiati non sono tali per caso. Ci sono state disuguaglianze residenziali, a lungo termine, strutturali e razzismo, compresa la segregazione residenziale". La ricerca futura avrà lo scopo di evidenziare le politiche pubbliche che potrebbero alleviare le disparità ambientali nel processo di disabilitazione, ha detto Gill.

Il National Institute on Aging ha contribuito a finanziare la ricerca.

I co-autori erano Emma Zang, Terrence Murphy, Linda Leo-Summers, Evelyne Gahbauer, Natalia Festa, e Ling Han, di Yale; e Jason Falvey dell'Università del Maryland.