Roma, 6 set. (Adnkronos) - La cabina di regia tra il premier Mario Draghi e le forze di maggioranza per decidere dell'estensione del green pass e sull'obbligo vaccinale difficilmente si terrà questa settimana. E' più probabile che il premier e le forze che sostengono l'esecutivo si confrontino la settimana prossima, spiegano fonti di governo precisando che la riunione non era in programma nell'immediato.