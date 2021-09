Calcio: Fresi, 'Ribery porta entusiasmo a Salerno e può ancora fare la differenza'

Roma, 6 set. - (Adnkronos) - "Sono felice dell'arrivo di Ribery perché porta entusiasmo alla piazza di Salerno e l'entusiasmo fa sempre bene, visto che l'inizio di stagione non è stato dei migliori. Un giocatore forte come il francese da queste parti non si era mai visto e mi sembra che nonostante i 38 anni sia ancora in grado di fare la differenza come dimostrato a Firenze". L'ex difensore della Salernitana Salvatore Fresi commenta così all'Adnkronos l'arrivo di Franck Ribery alla corte di Fabrizio Castori.

"E' chiaro che Ribery da solo non basta per raggiungere l'obiettivo della salvezza ma è sempre la squadra a fare la differenza. Ribery può però essere un valore aggiunto ed essere decisivo con le sue giocate in qualche partita".