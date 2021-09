Bill Gross spara a zero sulle obbligazioni americane

Il leggendario investitore Bill Gross ha detto questa settimana che le obbligazioni - una volta il suo pane e burro - sono ora completamente "spazzatura". Gross ha co-fondato l'importante società di investimenti obbligazionari Pimco negli anni '70, diventata leader proprio nel settore degli investimenti obbligazionari, quindi non è una sorpresa che gli investitori prendano nota delle sue opinioni anche ora che è in pensione. E le loro orecchie si sono drizzate questa settimana: Gross ha detto che ritiene che i titoli di stato americani a 10 anni - noti come "Treasuries" - potrebbero scendere di circa il 3% nei prossimi 12 mesi.

In effetti, l'indice Bloomberg Treasury è sceso dell'1,4% quest'anno, il suo primo calo annuale in otto anni. E anche le obbligazioni societarie stanno scivolando, con le cosiddette obbligazioni "investment-grade" tutte nel loro anno peggiore dal 2015. Non c'è da meravigliarsi, quindi, che Gross stia raccomandando agli investitori di evitare sia le obbligazioni stesse che i fondi di investimento obbligazionari.

La banca centrale statunitense ha acquistato circa il 60% di tutti i titoli di stato di nuova emissione, ma questo acquisto di obbligazioni è destinato a rallentare nei prossimi mesi. L'offerta di nuove obbligazioni, nel frattempo, non dovrebbe diminuire tanto presto. E se gli investitori ascoltano Gross e rinunciano alle obbligazioni nei loro portafogli, la domanda potrebbe calare bruscamente e trascinare i prezzi verso il basso con loro.

I prezzi delle azioni e delle obbligazioni di solito si muovono in direzioni opposte, o almeno non nettamente nella stessa direzione. Quindi è strano che entrambi siano saliti fortemente negli Stati Uniti negli ultimi cinque mesi. Questo è in parte dovuto al nostro vecchio amico "TINA" (there is no alternative): i rendimenti delle obbligazioni sono così bassi che "non c'è alternativa" - le azioni sono l'unica vera scelta che gli investitori hanno avuto. Questa correlazione potrebbe tenere in futuro, ma la direzione potrebbe invertire la rotta: Gross non pensa solo che i prezzi delle obbligazioni crolleranno presto, ma che le azioni potrebbero seguire se la crescita degli utili delle società inizierà a essere inferiore alle aspettative degli investitori.