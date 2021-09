Aifi, al via la quarta edizione del Private Debt Award

Aifi e Deloitte, in collaborazione con Economy e il Gruppo 24Ore, lanciano la quarta edizione del Private Debt Award. Il Premio vuole valorizzare i migliori investimenti nell’ambito delle operazioni di debito su pmi italiane. Quattro sono le categorie di premi divisi in due gruppi. Il primo prende in considerazione la miglior operazione conclusa tra il primo gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in ciascuna delle seguenti categorie: sviluppo (progetti di crescita attraverso l’ingresso in nuovi segmenti, aree geografiche o sviluppando nuovi prodotti e/o tecnologie) e leveraged buyout/operazioni straordinarie (progetti di crescita attraverso acquisizioni, anche insieme a private equity, fornendo il debito necessario per l’operazione di lbo o strutturando l’operazione direttamente con l’imprenditore). Il secondo valuta la migliore operazione conclusa a partire dal primo gennaio 2013 e rimborsata totalmente entro il 31 dicembre 2020 in ciascuna delle medesime due categorie: sviluppo e lbo/operazioni straordinarie.

Il Premio ha lo scopo di mettere in evidenza il rapporto che si crea tra investitore e imprenditore, determinante per il successo dell’azienda e per il fondo. Si vuole altresì far conoscere lo strumento e le attività di private debt, come soggetto promotore di sviluppo delle imprese italiane, evidenziandone l’impatto sul sistema imprenditoriale.

Inoltre, per non dimenticare il lavoro svolto dall’economista Fabrizio Saccomanni, che durante il suo mandato al Governo favorì la crescita del private debt nel nostro Paese, un premio speciale sarà consegnato a suo nome.

A giudicare le candidature saranno chiamati professionisti appartenenti al mondo economico, imprenditoriale ed accademico. La cerimonia di premiazione si terrà il 5 ottobre a Milano presso la Greenhouse di Deloitte.