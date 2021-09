Roma, 5 set. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza metadone di Stato? "Ovviamente immagino che la Meloni non volesse offendere, non sono così semplicistico e strumentale, ma è un'espressione volgare, forte, mentre bisogna lavorare per l'inclusione". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla Festa del Fatto quotidiano e difendendo a spada tratta il reddito di cittadinanza.