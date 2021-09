Roma, 5 set. (Adnkronos) - La corsa al Quirinale? "Se iniziamo adesso a invilupparci in un dibattito sfibrante rischiamo di distrarci dalle priorità", ovvero "riavviare il paese, metterlo in sicurezza, centrare gli obiettivi del Pnrr. Dobbiamo fare tanto, non dobbiamo rischiare di distrarre il governo e i suoi esponenti". Così l'ex premier e capo politico del M5S Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.