Governo: Conte, 'sosteniamo Draghi con correttezza e lealtà' (2)

(Adnkronos) - "Non c'è dubbio che questo governo goda di ampi favori della stampa e alcuni commentato ripongo eccesso di enfasi, lo noto anche io - ha aggiunto poi rispondendo a una domanda di Peter Gomez - la mia situazione è stata diversa. In piena pandemia mi sono trovato con oppositori politici che dicevano sempre il contrario". Ma ciò non toglie, per Conte, che "abbiamo un premier autorevole, ha un cursus honorum di prestigio e sta rappresentando bene l'Italia", dunque "dobbiamo sostenerlo".