Covid: Bernini, 'solidarietà a Tajani per gravissime minacce'

Roma, 5 set (Adnkronos) - "Solidarietà al coordinatore nazionale Tajani da parte mia e dell’intero gruppo di Forza Italia al Senato per le gravissime minacce ricevute dagli odiatori no vax in servizio permanente effettivo sui social. Non saranno certo le intimidazioni dei leoni da tastiera a far modificare la nostra linea a favore dei vaccini e dei green pass, che Tajani sta portando coerentemente avanti insieme a tutto il partito”. Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.