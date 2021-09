Covid, 5.315 nuovi casi e 49 decessi

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo calo dei casi Covid in Italia. È quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 5.315 (rispetto ai 6.157 del 4 settembre). I tamponi processati sono 259.756, con un tasso di positività del 2%. A scendere lievemente sono anche i decessi che oggi sono 49 (ieri erano 56). I guariti sono 5.602, gli attualmente positivi sono -337 per un totale di 136.702. Tornano a crescere i ricoveri nei reparti ordinari, con 4.216 degenti, in terapia intensiva i pazienti sono 572 con 37 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 131.914 persone. Ancora la Sicilia prima per numero di contagi (1.024), seguita da Veneto (573) e Toscana (557). La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche delle Asl si evince che 9 deceduti registrati il 5 settembre sono riconducibili a un periodo compreso tra marzo e maggio 2021. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Siciliana comunica che i deceduti comunicati il 5 settembre sono avvenuti: 4 il 4 settembre, 5 il 3 settembre e 1 il 2 settembre. (ITALPRESS). cga/sat/red 05-Set-21 17:24