Calcio: Mancini, 'troppe occasioni sbagliate, dobbiamo essere più cattivi e precisi'**

Basilea, 5 set. (Adnkronos) - "Persa una grande occasione oggi? Questo succede quando la palla non entra, abbiamo avuto troppe occasioni sbagliate oggi per non vincere la partita. Dobbiamo essere più cattivi e precisi. Anche questa partita è stata dominata e non si può non vincere, è un peccato". E' l'amaro commento del ct azzurro Roberto Mancini alla Rai dopo il pareggio per 0-0 tra Svizzera e Italia a Basilea. "Le occasioni le abbiamo avute nel primo e nel secondo tempo. Vedremo qualche cambio nella terza partita perché i ragazzi sono stanchi. Arrabbiato? No, capita. Brucia l’occasione persa? Come giovedì scorso, è uguale", ha concluso Mancini.