Burioni: "Vaccinati contagiano come non vaccinati? Bugia"

(Adnkronos) - "Una bugia che si legge è 'i vaccinati contagiano quanto i non vaccinati'. Non è vero". Il professor Roberto Burioni si esprime così su Twitter. Il virologo del San Raffaele spiega che "un singolo vaccinato può contagiare, ma la vaccinazione ostacola il diffondersi del contagio nella comunità. Questo è un dato oggettivo su cui non si può discutere. E' così e basta".

"Si avvicina la riapertura delle scuole e dobbiamo proteggere da Covid-19 i bambini sotto 12 anni che non si possono vaccinare. Come fare? Cominciano ad arrivare dati che indicano che più si vaccinano gli adulti, meno i bambini si ammalano. Per cui vacciniamoci tutti", scrive in un altro messaggio. Quindi, Burioni fornisce dati relativi all'efficacia del vaccino in Gran Bretagna. "Ultime notizie (ottime) da UK. Chi si vaccina non finisce in ospedale, e non muore. La protezione è ben superiore al 90%. Scusate se è poco", scrive, indicando il report ufficiale redatto ogni settimana a Londra dal servizio sanitario.