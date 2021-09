Amministrative: Conte, 'no mano avanti ma M5S storicamente in difficoltà'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Sulle amministrative oggi affrontiamo una campagna elettorale che, sicuramente, ha visto il M5S sempre in difficoltà non ha fatto eccezione nemmeno nel 2018", quando alle politiche incassò il "33%, perché il M5S non ha mai avuto radicamento territoriale. Gli elettori del M5S sul territorio non hanno mai trovato interlocutori, questo giustifica i risultati storicamente modesti alle amministrative. Voi direte che sto mettendo le mani avanti, ma io ci sto mettendo la faccia, andrò dappertutto, anche nei territori dove potremmo avere l'1%, ma sarà il tempo della semina, dell'ascolto, occorrerà tempo affinché M5S con il nuovo corso dispieghi le sue potenzialità". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, alla festa del Fatto quotidiano.