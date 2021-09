Ue: Mattarella, 'necessaria politica estera e di sicurezza comune'

Roma, 4 set (Adnkronos) - "Analogo impegno deve riguardare ora il contributo dell’Unione Europea alla causa della pace, dello sviluppo, della sicurezza e della stabilità internazionale. La globalizzazione dei mercati importa che avvenga contemporaneamente alla diffusione dei diritti, per il raggiungimento della piena dignità delle persone in ogni angolo del mondo. Di qui la necessità di una politica estera e di sicurezza comune". E' quanto si legge in un passaggio del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'amministratore delegato e managing partner di The european house – Ambrosetti Valerio De Molli.