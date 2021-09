Pd: Letta, 'Agorà rovesceranno la piramide e daranno forza ai cittadini'

Roma, 4 set (Adnkronos) - Le Agorà sono "il più grande esercizio democratico partecipativo mai fatto in Italia. E' fondamentale che questo nostro esercizio funzioni, perchè noi lavoriamo per rafforzare la democrazia rappresentativa che è in crisi. Le Agorà daranno forza a ognuno dei cittadini e rovesceranno la piramide, saremo il grado dal basso di dare idee e renderle più forti nel programma e nel progetto del Pd e del centrosinistra allargato". Lo ha detto Enrico Letta nel suo saluto alla prima Agorà sulla partecipazione politica.