Tokyo, 4 set. (Adnkronos) - Tripletta storica per l'Italia nei 100 metri femminili T63 ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. La medaglia d'oro è andata ad Ambra Sabatini con il nuovo record del mondo di 14.11, argento a Martina Caironi che ha chiuso in 14.46 e il bronzo a Monica Contrafatto in 14.73.