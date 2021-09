Pa: Brunetta, 'ripensare smart working, fondamentale tornare in presenza'

Cernobbio, 4 set. (Adnkronos) - Se lo smart working è stato uno strumento "straordinario" nelle fasi più critiche dell'emergenza, ora "va ripensato assolutamente il lavoro da remoto, dobbiamo avere in presenza tutto il capitale umano pubblico che è fondamentale perché il Paese abbia una crescita non solo intensa ma anche duratura. Abbiamo bisogno del massimo della presenza, se ci sono le condizioni sanitarie di sicurezza ci dovranno essere anche le presenze". Lo afferma Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.