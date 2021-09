Governo: Colao, 'abbastanza contento di come sono andati questi 6 mesi'

Cernobbio, 4 set. (Adnkronos) - "Io personalmente sono abbastanza contento di come sono andati questi sei mesi, abbiamo fatto un tagliando su tutte le iniziative, stiamo facendo molto velocemente". Lo afferma Vittorio Colao ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale a margine del forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. "Sulla parte di connettività - precisa - entro settembre concluderemo le consultazioni e inizieremo il disegno delle gare".