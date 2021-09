Europei pallavolo, Italia in finale contro la Serbia

Belgrado, 3 set. (Adnkronos) - L'Italia femminile di pallavolo si è qualificata per la finale degli Europei 2021. Alla Stark Arena di Belgrado, le azzurre del ct Mazzanti hanno battuto in semifinale l'Olanda per 3-1 (25-19, 25-17, 16-25, 25-18). Per il titolo continentale, l'Italia sfiderà domani alle ore 20 le padrone di casa della Serbia, campionesse in carica, che nell'altra semifinale si sono imposte per 3-1 (32-34, 28-26, 25-23, 25-13) sulla Turchia di Guidetti.