Covid: Salvini, 'non si può chiedere green pass a Gardaland e lasciare liberi migranti'**

Caravaggio (Bg), 4 set. (Adnkronos) - Di migranti "in questi mesi ne sono sbarcati 40mila e in Sicilia scappano dalla quarantena e li beccano. Non ha senso chiedere il green pass al ragazzino di tredici anni che va a Gardaland e fare sbarcare decine di migliaia di persone senza limiti, senza regole e senza controlli. Se le regole valgono, valgono per tutti. Se tutti devono fare i sacrifici, tutti devono fare i sacrifici". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Caravaggio, in provincia di Bergamo.