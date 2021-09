Budapest, 4 set. - (Adnkronos) - Il capitano della nazionale ungherese di calcio Adam Szalai è risultato positivo al coronavirus. Il 33enne magiaro sarà costretto quindi a saltare le sfide contro Albania e Andorra valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Lo ha annunciato la Federcalcio ungherese che precisato come il giocatore sia in buone condizioni e in isolamento fiduciario.