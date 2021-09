Calcio: Mancini, 'contro la Svizzera sempre difficile, ma abbiamo qualità per vincere'

Basilea, 4 set. - (Adnkronos) - "Siamo abbastanza tranquilli. Sappiamo che dobbiamo vincere perché due giorni fa abbiamo perso punti. Abbiamo le qualità per farli e se giochiamo come sappiamo domani sera possiamo vincere. Sarà una gara difficile, ma non perché siamo campioni d'Europa... semplicemente perché tutte le gare contro la Svizzera sono sempre state difficili". Lo dice il ct azzurro Roberto Mancini alla vigila del match con la Svizzera per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. "Se noi domani tiriamo 27 volte e concediamo un'azione la gara non può finire 1-1", aggiunge il ct facendo riferimento alla sfortunata partita di giovedì sera a Firenze contro la Bulgaria.