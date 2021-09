Scuola: sottosegretaria Floridia, 'su mascherine condivido obiettivo Bianchi, fattibilità da valutare' (2)

(Adnkronos) - Non teme da un punto di vista psicologico in un momento di grande fragilità come l’attuale l’incremento di sensi di colpa e rischi di bullismo? "Ho già chiesto al Ministro che venga rinnovato il protocollo siglato con l’ordine degli psicologi durante il governo Conte - annuncia la Sottosegretaria - A tal fine ho sollecitato un monitoraggio per capire se queste figure all’interno delle scuole siano state di supporto per i ragazzi e il 66% degli intervistati conferma l’impatto positivo degli interventi rivolti agli studenti per promuovere il loro benessere psicologico. Credo - conclude - che con l’implementazione di queste figure professionali all’interno delle scuole si possa intervenire in maniera significativa sui disagi e sulle fragilità degli studenti".