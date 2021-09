Roma: Maraio, 'sfida Psi per centrosinistra unito'

Roma, 3 set (Adnkronos) - "Oggi lanciamo una sfida nella sfida, dare gambe nuove al partito più antico di Italia in Parlamento, con lo sguardo rivolto al futuro e il cuore nella tradizione". Lo ha detto il segretario del Psi Enzo Maraio nel suo intervento alla presentazione della lista del Psi a sostegno di Roberto Gualtieri sindaco di Roma.

"Abbiamo una occasione importante, abbandonare tutti i retaggi che ci hanno portato a tante divisioni nel centrosinistra e far prevalere gli elementi di unità -ha spiegato Maraio- Questo è l'anno del centenario della scissione di Livorno, nel passato ci sono stati tanti elementi che ci hanno diviso, il futuro dovrà avere tanti elementi che ci uniscono".

"Abbiamo lanciato un percorso lineare, con tanti candidate e candidati socialisti, per un centrosinistra che torni credibile, ampio e plurale -ha proseguito il segretario del Psi-. E registriamo con particolare felicità il cambio di marcia del Pd per la sfida di un centrosinistra che non rincorre le autosufficienze dei singoli ma valorizza differenze, ideali e valori". Per il segretario del Psi, "Gualtieri è la figura ideale per capacità e esperienza per rilanciare Roma, rimetterla sulla strada giusta per raccogliere le sfide del futuro".