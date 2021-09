Palermo: a 'La Via dei Librai' anche l'associzione Donne Musulmane Fatima

Palermo, 3 set. (Adnkronos) - Tre giorni intensi per l’associazione delle Donne Musulmane”Fatima” che, nell’ambito de “La Via dei Librai” di Palermo animerà il proprio spazio con diversi momenti di riflessione su temi di attualità che stanno a cuore non solo alle donne di religione islamica. Alle 11 e alle 17 di ognuna delle tre giornate sarà possibile partecipare a dibattiti, supportati anche dalla proiezione di alcuni video, sul tema del velo islamico e sulla legge che, se approvata, impedirebbe di indossarlo sui posti di lavoro, ma anche sull’islamofobia e l’identità.

Ci saranno anche diversi momenti dedicati ai bambini con attività di animazione che li coinvolgeranno mentre, alle 11 di domenica 5, prenderà vita un flash mob dedicato alle donne che a Kabul, in Palestina e in tante realtà del mondo stanno soffrendo a causa di guerre, privazioni delle libertà, abusi e violenze di ogni tipo. Un flash mob che vuole fare memoria soprattutto in giornate come quelle in cui si ricorda l’assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuele Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo.