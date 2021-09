Un conto è la capitalizzazione di mercato, un altro è il vantaggio competitivo. Anzi. Il motivo? La forza finanziaria non si traduce necessariamente in forza di percezione. Basti guardare al FutureBrand Index - giunto ormai alla sua settima edizione - lo studio sulla percezione globale che riordina le prime 100 aziende per capitalizzazione di mercato di PwC in base alla forza della loro percezione piuttosto che alla loro forza finanziaria. Utilizza 18 indicatori che forniscono i segnali di successo più rilevanti (tra cui "purpose" ed "experience", ma non solo) per determinare l'ordine in base a parametri precisi e comprovati. E risultati del FutureBrand Index 2021, lo studio annuale sulla percezione delle prime 100 aziende globali della classifica di PwC, svela cambiamenti drastici nella percezione delle aziende dall’inizio della pandemia: oggi, è innanzitutto la disposizione verso l’innovazione e l’impegno a favore del benessere delle persone di quelle aziende a impattare sulla loro percezione. Intanto, ecco la top ten:

Alzi la mano chi ne conosce più di un paio (ovvero Apple e Microsoft, che comunque hanno perso qualche posto in classifica). Come mai? Perché, appunto, gli effetti della pandemia hanno pesantemente influito sui brand consumer con il conseguente scivolone di alcuni dei marchi presenti nella Top Ten 2020 in favore di marchi B2B... e Apple è l’unica società a restare nella Top Five dall’edizione 2020. Le aziende del settore Tech e dell’Healthcare (ma non tutte, come vedremo) ne hanno approfittato: ASML Holdings, Apple, Prosus NV e Danaher guidano oggi la classifica. Per il resto, i brand dotati di “pleasure factor” come, per esempio, LVMH, P&G e PepsiCo sono saliti in classifica grazie alla ricerca di consolazione dei consumatori indotta dalla pandemia.

E per la prima volta da alcuni anni a questa parte, il settore dei servizi finanziari ha visto crescere la propria reputazione complessiva.

Il FutureBrand Index di quest’anno dimostra come le aziende che vedono crescere la propria percezione, sono quelle che danno la priorità all’innovazione capace di produrre un impatto positivo sul benessere delle persone e innescare cambiamenti rilevanti. Ciò si traduce in una grossa opportunità per le aziende di creare piattaforme e infrastrutture attraverso cui la vita umana può prosperare e puntare al futuro. Così, se nella Top Five domina il settore tecnologico, con ben tre brand (ASML, Apple e Prosus NV), i 5 brand che salgono di più sono Saudi Aramco (#28, su di 63 posizioni), Tata Consultancy (#20, su di 45 posizioni), LVMH (#29, su di 37 posizioni), Berkshire Hathaway (#50, su di 33 posizioni) e China Mobile (#45, su di 27 posizioni).

E per la prima volta le aziende B2B sono diventate brand: le aziende B2B che la precedente edizione del FutureBrand Index posizionava in basso come, per esempio, ASML e Danaher, sono risalite, mentre i marchi del Tech e del Pharma, che fin qui hanno operato dietro le quinte, diventano nomi "familiari".



Il settore dell’Healthcare continua la sua ascesa, con Pfizer e United Health Group spinti in avanti dalla pandemia. In particolare,

Pfizer guadagna di 15 posizioni grazie al successo del vaccino e della consapevolezza globale del ruolo svolto dalle aziende farmaceutiche nel garantire la nostra capacità di operare in una società post-pandemica. Eppure, la Top Five Fallers, la classifica dei cinque brand che hanno perso più posti in classifica, figurano un big come Roche, che ha perso35 posizioni finendo al 63 posto, e Novo Nordisk, che ne ha perse 37 finendo al 68esimo. Fluttuazioni così ampie, sottolinea il report di FutureBrand, evidenziano come l'opinione pubblica riguardo a questi brand è quantomeno confusa. Cosa è sucesso? È successo che la pandemia ha posto l'accento sul benessere non solo presente, ma anche futuro. Sulla sostenibilità, insomma. Ed evidentemente la comunicazione di alcuni brand è ancora troppo ingessata.

Intanto, però, assitiamo a un rinnovato interesse per il “pleasure factor”: in un anno di incertezze e di crisi, sentirsi bene e godere di piaceri semplici e immediati è stato fondamentale per i consumatori. I brand del lusso come Apple e LVMH hanno capitalizzato su questo aspetto, ma lo hanno fatto anche Amazon e P&G.

«La ricerca di quest’anno mette in evidenza un importante cambiamento nelle modalità con cui le aziende lavorano e concentrano i propri sforzi sui consumatori», commenta Jon Tipple, Global Chief Strategy Officer FutureBrand. «In un anno per nulla facile, le aziende che rivestono un ruolo cruciale per le nostre vite hanno prevedibilmente dominato il FutureBrand Index. Abbiamo visto società farmaceutiche come, per esempio, Pfizer schizzare letteralmente in su grazie alla considerazione dei consumatori che le reputano determinanti per il loro futuro e impegnate a lavorare nell’interesse dell’umanità. Nel frattempo, i consumatori hanno ricercato anche il fattore “’feelgood’: in un arco temporale di 12 mesi in cui tanto ci è stato tolto, i brand del lusso come Apple e LVMH hanno ottenuto straordinari risultati».