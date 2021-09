Cefriel sviluppa Gida per migliorare apprendimento digitale dei dipendenti Geox

Dalla collaborazione tra Cefriel, centro di innovazione digitale fondato dal Politecnico di Milano, e Skilla, nasce Geox Innovation Digital Academy (GIDA), un percorso formativo voluto da Geox per i propri dipendenti e finalizzato a rinnovare e aggiornare i processi di lavoro di tutte le funzioni, concentrandosi su cultura aziendale e gestione del cambiamento. Con 20 docenti a disposizione, 12 giornate di training per un totale di 96 ore di formazione, GIDA si focalizza su 3 aree tematiche principali: digital transformation, per migliorare le competenze digitali, future skills, per lo sviluppo di competenze trasversali e il service design, per allenare una nuova mentalità attraverso metodologie innovative che diventino parte integrante delle attività quotidiane in azienda.

Gli oltre 500 dipendenti Geox sono così stati coinvolti in varie attività personalizzate sulla base delle proprie competenze digitali, tra cui webinar specialistici, moduli di eLearning di approfondimento e attività interattive da cui sono scaturite più di 20.000 interazioni. A breve sarà avviata anche un’edizione internazionale di GIDA che coinvolgerà le sedi in Russia, Francia, Germania e Spagna. E’ in fase di lancio GIDA App, un’applicazione pensata per offrire, a tutti i dipendenti del gruppo calzaturiero, l’aggiornamento costante di nuovi contenuti formativi.

“GIDA – commenta Alfonso Fuggetta, AD e direttore scientifico di Cefriel – è unica nel suo genere, sebbene sempre più aziende in Italia stiano investendo nello sviluppo delle competenze digitali non solo dei tecnici esperti, ma di tutta la popolazione aziendale, con la consapevolezza che ciascuno, con il proprio lavoro quotidiano, contribuisce all’innovazione e all’eccellenza operativa grazie anche all’uso delle tecnologie digitali”.