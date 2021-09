New York, 2 set. - (Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Lorenzo Musetti allo Us Open. Il 19enne toscano, numero 60 del mondo, cede al 24enne statunitense Reilly Opelka, numero 24 del ranking Atp e 22 del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-1), 7-5, 6-4 in due ore e 22 minuti.