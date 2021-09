Quirinale: Draghi, 'offensivo pensarci, nei confronti miei e del Capo dello Stato'

Roma, 2 set (Adnkronos) - "Trovo un po' offensivo pensare al Quirinale come un'altra possibilità, anche nei confronti del presidente della Repubblica". Lo ha detto Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di oggi pomeriggio.

Parlando il governo, il premier ha aggiunto: "Non vedo la fine, vedo ancora una coalizione con le sue divergenze come ho detto il primo giorno in Parlamento. Ci sono esperienze diverse in maggioranza come nel governo. Il governo va molto d'accordo e il Parlamento ha fatto un lavoro straordinario e continua a farlo. Non vedo nessun disastro all'orizzonte e non mi preoccupo per il mio futuro".